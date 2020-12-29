МИД РФ прокомментировал атаки русских хакеров на Бундестаг

Обвинения со стороны Германии, в которых фигурируют "русские хакеры", оказались беспочвенными. После просьбы предоставить доказательства и провести совместное расследование представители Германии "ушли в туман", продолжая сыпать обвинения.

Напомним, речь идёт об инциденте 2015 года. Тогда Сети Германии и Бундестага атаковала группа неизвестных хакеров. Предположительно, их целью были данные и почтовые переписки высокопоставленных политиков, в том числе Ангелы Меркель.

"На протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лиц", — указано в заявлении с сайта МИД России.

По мнению российских экспертов, такое поведение значит только одно: в Германии и не были заинтересованы в расследовании, а просто использовали момент для создания провокаций и антироссийской риторики.