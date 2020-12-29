Новый законопроект Кабмина может "ударить" по операторам связи

Недовольство властей тем фактом, что операторы связи до сих пор используют мощности иностранных спутниковых систем, не развивая отечественные, вылилось в новый законопроект.

По данным, которые нашлись в электронной базе Госдумы, за "нелюбовь к отечественному" в скором времени могут начать штрафовать. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму, его представили через Кабмин.

Формулировки приведены однозначные: если оператор связи не исполняет свои обязанности по "формированию российского сегмента спутниковой системы", то получает штраф до миллиона рублей.