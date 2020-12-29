Недовольство властей тем фактом, что операторы связи до сих пор используют мощности иностранных спутниковых систем, не развивая отечественные, вылилось в новый законопроект.
По данным, которые нашлись в электронной базе Госдумы, за "нелюбовь к отечественному" в скором времени могут начать штрафовать. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму, его представили через Кабмин.
Формулировки приведены однозначные: если оператор связи не исполняет свои обязанности по "формированию российского сегмента спутниковой системы", то получает штраф до миллиона рублей.
"…неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования, повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей", — уточняют авторы в документе.
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