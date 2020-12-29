Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Недружественный шаг": в МИД Белоруссии ответили на "Акт о демократии"
У Среднеуральского женского монастыря собрались сторонники Сергия
Эксперты Роскачества проверили безопасность крабовых палочек
При задержании отца Сергия пострадали три монахини
Диетолог: как не обмануть себя во время застолья
Дело о "шапке из СССР": режим "декоммунизации Украины" набирает обороты
Российская военная полиция поможет сирийской армии в провинции Ракка
В Исаакиевском соборе отменили рождественское богослужение
Семьи пропавших рыбаков с "Онеги" получат по миллиону рублей

Новый законопроект Кабмина может "ударить" по операторам связи

Политика

Недовольство властей тем фактом, что операторы связи до сих пор используют мощности иностранных спутниковых систем, не развивая отечественные, вылилось в новый законопроект.

Новый законопроект Кабмина может "ударить" по операторам связи

По данным, которые нашлись в электронной базе Госдумы, за "нелюбовь к отечественному" в скором времени могут начать штрафовать. Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму, его представили через Кабмин.

Формулировки приведены однозначные: если оператор связи не исполняет свои обязанности по "формированию российского сегмента спутниковой системы", то получает штраф до миллиона рублей.

"…неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования, повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей", — уточняют авторы в документе.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
У Среднеуральского женского монастыря собрались сторонники Сергия
При задержании отца Сергия пострадали три монахини
Эксперты Роскачества проверили безопасность крабовых палочек
Новый законопроект Кабмина может "ударить" по операторам связи
Диетолог: как не обмануть себя во время застолья
Дело о "шапке из СССР": режим "декоммунизации Украины" набирает обороты
В Исаакиевском соборе отменили рождественское богослужение
Российская военная полиция поможет сирийской армии в провинции Ракка
Семьи пропавших рыбаков с "Онеги" получат по миллиону рублей
Стал известен состав сборной России на "Тур де Ски"
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией Любовь Степушова
Комментарии
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
США — страна третьего мира
В России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Голикова сделала прививку от коронавируса
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
"Развелось блогеров": Птушкин рассказал о работе с Ивлеевой
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников