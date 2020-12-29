В Госдуме объяснили, почему не будет выплат для детей старше 8 лет

Правительством страны не предусмотрена дополнительная материальная поддержка семей с детьми старше 8 лет, поскольку их родители работают и вполне в состоянии содержать подростков.

Так пояснила решение властей о назначении "новогодних" выплат только на дошкольников Светлана Бессараб, член думского комитета по труду и соцполитике в интервью порталу URA. RU.

По её словам, "охватить помощью всех — невозможно".

Впрочем, в будущем, вполне вероятно, "это вопрос разрешится". Так считает другой член того же комитета Валентина Кабанова: