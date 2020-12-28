Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее перечислил всех возможных кандидатов на пост президента России вместо Владимира Путина.
Политик включил в список преемников нынешнего президента Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Валентину Матвиенко, Дмитрия Медведева и не забыл про себя.
Позже Жириновский добавил, что забыл про главу Счётной палаты Алексея Кудрина.
"Я еще одного добавлю. Это Кудрин", — отметил политик.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.