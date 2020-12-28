Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже сделала прививку от коронавируса.

Она отметила, что прошла вакцинацию ещё в период клинических исследований.

"Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины. Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько действенный продукт. Антитела есть", — отметила Голикова.