Голикова назвала самое узкое место в системе здравоохранения

В ходе выступления на "Первом канале" вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что же можно считать самым узким местом в системе отечественного здравоохранения при оценке его "готовности" к коронавирусу.

"Я думаю, что всё-таки кадры", — отметила Голикова.

Далее эксперт сообщила, что в какой-то мере сказывается "советское наследие". Нынешняя система выстраивания кадров и работы с ними, заложенная ещё в советское время, во многом помогла успешно перестроиться и начать оказывать нужные виды помощи.

"Кадры выстроены в любой стране, и наша не исключение, на плановое оказание медицинской помощи, экстренное, неотложное. В этом смысле я считаю, что выстроенная у нас система именно организации, ещё в давнее советское время, позитивно сказывается на том, как мы успеваем быстро перестроиться и начать оказывать эту помощь", — прокомментировала Голикова.

Также не стоит забывать и о том, что многие врачи успешно прошли переподготовку, в результате чего смогли эффективно помогать пациентам.