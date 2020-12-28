Барнаул должен жителям практически годовой бюджет. Как это случилось?

С необычным финансовым казусом готовятся встречать Новый год власти Барнаула. По данным канала "ПолитЦентр", а также порталов tolknews. ru и altapress. ru, собственные доходы города практически равны сумме городских судебных задолженностей.

Ситуация оказалась следующей: несмотря на коронавирус, рост цен и прочие "отвлекающие факторы", население Барнаула продолжило активно судиться с представителями муниципальных служб и комитетов.

Жалоб оказалось очень много. Плохие дороги, нежелание расселять аварийные дома, неосвещённые тротуары и прочие схожие случаи сформировали в итоге "исковую лавину". И по огромному количеству исков побеждали, как ни странно, жители города.

Итоговые цифры: собственный доход городского бюджета в 2021 планируется на уровне примерно в 7,2 млрд рублей, а суммарный городской долг по судебным искам в первый день нового года застынет на отметке около 6,9 млрд. При этом на исполнение решений суда в 2021 году в бюджете города заложено всего 343 млн рублей.