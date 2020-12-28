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Эксперт о том, какое желание россияне загадали бы властям на Новый год

Политика

Продолжается акция "Ёлка желаний", в рамках которой представители определённых групп населения могут на специальном сайте загадать, что хотели бы получить на Новый год.

Эксперт о том, какое желание россияне загадали бы властям на Новый год

В акции продолжают участвовать видные российские чиновники: так, передаёт РИА "Новости", желания для исполнения выбрали министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Если бы в подобной акции участвовали все россияне, какое пожелание к властям бы лидировало? Комментирует президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Только на сайте "Правда. Ру"

"У нас люди очень сильные"

Эксперт отмечает: для россиян сейчас очень важно понимать, что будет в конце следующего года. Хочется, чтобы была уверенность, что всё будет хорошо, что закончится беда с пневмонией, что получится восстановить финансовое положение. В конце концов, уверенность в лучшем будущем страны.

"Деньги, поездки — это вторичное. Если в стране будет сложная ситуация, то деньги не спасут. Поэтому все-таки первично общее состояние страны. А деньги и всё остальное будут прилагаться к этому.

У нас люди очень сильные. Они могут, условно говоря, выкрутиться из любой ситуации. Главное, чтобы ситуация была стабильной, чтобы было понятно, что будет завтра", — уверен Куртов.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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