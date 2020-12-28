Дельфины, трубы, Aquabeads: что выпало чиновникам на "Ёлке желаний"

Продолжается акция "Ёлка желаний", в рамках которой представители определённых групп населения могут на специальном сайте загадать, что хотели бы получить на Новый год.

В акции продолжают участвовать видные российские чиновники: так, передаёт РИА "Новости", желания для исполнения выбрали министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Любимовой попалась схожая с ранее выбранной Сергеем Лавровым мечта: девочка Алина попросила о заплыве с дельфинами. Чиновник отметила, что обязательно исполнит мечту девочки.

Фалькову достался "шарик" (открытки с желаниями выполнены в виде шариков) мальчика из Москвы по имени Егор. Пожелание ребёнка об экскурсии в пожарную часть министр также пообещал выполнить.

Кравцов получил более "сложное" желание: мальчик из Пермского края по имени Никита мечтает о поездке в Великий Устюг.

"Дорогой Никита, поздравляю тебя, твоих родителей, учителей с наступающим Новым годом. И обязательно исполним твоё желание", — отметил Кравцов.

Котякова желание удивило: девочка Виктория (Москва) захотела набор аквамозаики.

"Aquabeads Сафари, артикул 32808. Не знаю, что это, но обязательно разберусь", — прокомментировал Котяков.

А для Михаила Мурашко своего часа поджидало "музыкальное" пожелание: девочка Светлана попросила трубу John Packer (музыкальный инструмент).