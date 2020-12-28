В МИД Швеции напомнили ЕС о "российской агрессии"

Продолжается "обвинительный марафон" от представителей ЕС и ОБСЕ. В "прицеле", как всегда, Россия. На этот раз европейских чиновников не устроила "российская агрессия" в Крыму и на востоке Украины.

Новыми громкими заявлениями СМИ порадовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Отвечая на запросы, поступающие от членов шведского парламента, она отметила: "российская агрессия" — ещё один вызов безопасности Евросоюза.

"На данный момент российская агрессия на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова — это наиболее явный вызов европейской системе безопасности", — подчеркнула Линде.

Для Швеции, таким образом, ключевой задачей становится работа по "повышению уважения" к системе безопасности ЕС, а также активное включение в поддержку ТКГ (трёхсторонней контактной группы). В рамках ТКГ, напомним, идёт поиск вариантов выхода из кризиса востока Украины.