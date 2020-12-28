Кремль: попытки США потопить "Северный поток-2" - "рейдерская атака"

Официальный Кремль считает попытки Вашингтона помешать строительству крупнейшего в мире газопровода в Балтийском море, попыткой "заарканить европейский энергетический рынок для собственных корпоративных гигантов".

Выступая в воскресенье в эфире ТК Россия-1, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новая волна санкций против компаний, участвующих в строительстве, — это "абсолютно голая, ковбойская рейдерская атака".

Напомним, что в ноябре ряд морских и строительных фирм получили письма от американских дипломатов, предупреждающих их о санкциях и карательных мерах, если они не выйдут из проекта "Северный поток-2".

Однако до настоящего момента "испугавшихся немного" — только одна компания вышла из проекта. Российские эксперты настаивают, что строительство СП-2 будет завершено в середине 2021 года.

В то время как американские политики утверждают, что трубопровод представляет "угрозу" для европейской геополитической безопасности, немецкие официальные лица утверждают, что проект поддерживается Берлином, а также французскими и британскими энергетическими фирмами.

Как пишет Politico, общим рефреном в Берлине является то, что " американцам наплевать на Россию — они просто хотят продать нам свой газ".