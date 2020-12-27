Путин готов сделать прививку от коронавируса

В воскресенье пресс-секретарь российского президента, выступая в эфире ТК Россия-1 заявил, что Владимир Путин, вскоре сделает себе прививку от коронавируса.

Комментарий появились после того, как Минздрав подтвердил безопасность Спутника V для тех, кто старше 60 лет.

"Мы можем ожидать услышать от самого президента об этом решении в ближайшее время", - сказал он, добавив, что "на самом деле он давно говорил, что обязательно сделает прививку."

Отвечая на вопрос журналиста, Песков отметил, что президент никогда не сомневался в надёжности и безопасности российского препарата Спутник V, и одним из участников испытания была его собственная дочь.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство Здравоохранения России объявило, что люди старше 60 лет смогут записываться на вакцинацию от коронавируса. Ранее прививку получали только те, кто работал в определенных секторах, таких как образование, здравоохранение, энергетика и средства массовой информации.