Песков рассказал, как изменился Путин за последний год

Несмотря на тяжёлый 2020 год для президента России Владимира Путина главным в работе по-прежнему остаётся результат.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер не изменился за последний год.