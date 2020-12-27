Несмотря на тяжёлый 2020 год для президента России Владимира Путина главным в работе по-прежнему остаётся результат.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер не изменился за последний год.
"Нет, я бы не сказал, для него главное — результат работы. Если этот результат может быть достигнут в ходе видеоконференции, он проводит видеоконференцию. Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную поддержку — он тогда едет и это делает", — отметил представитель Кремля.
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