В Кремле считают, что парижские и минские соглашения не то, что "забуксовали". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что к их выполнению на Украине никто не преступал.
"Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского комплекса мер не то, что забуксовал, — там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался", — отметил представитель Путина.
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