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Навальный, Сафронов, Родченков. Они предатели?

Политика » Власть

C 16:00 сегодня, 28 декабря, обсуждаем в прямом эфире, кто для России предатель. Наш собеседник — генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Навальный, Сафронов, Родченков. Они предатели?

В последнее время оживилась дискуссия о том, кто является в России предателем.

Например, спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников спросил у президента Владимира Путина на прямой линии 17 декабря, не слишком ли легко и часто стали применять тяжелейшую статью о госизмене.

Андрей Колесников защищал журналиста Ивана Сафронова. Он отметил, что в СМИ появилась информация, что Сафронов мог брать данные и в неоткрытых источниках (якобы для передачи чешской спецслужбе), но он "мог оступиться": "Я могу поручиться за Ивана Сафронова прямо сейчас… Не повторится, если что. А если повторится, пойдем вместе — но не с вами, а с ним".

Как уверяет Путин, Сафронов "не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму". Ему вменены в вину "шпионаж, измена", подчеркнул глава государства.

"Но самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство", — полагает глава государства.

"Но если он (Сафронов) в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал её представителям спецслужбы за вознаграждение, ну всё-таки это говорит о его внутреннем содержании", — добавил Владимир Путин.

Понятно, что суд решит, если Сафронов работал на спецслужбы, то он предатель. Но почему у Сафронова так много защитников?

В СССР предателями считали всех, кто "диссидентствовал", кто уезжал в Израиль. Академика Андрея Сахарова считали "духовным отщепенцем", предателем, потому что его высказывания не соответствовали правительственной линии.

Сегодня дискуссия идёт о блогере Алексее Навальном, кто он — оппозиционер, преследуемый по политическим мотивам, или предатель? Грозит ли ему статья "госизмена"?

А если не он работает на спецслужбы Запада, а государственные структуры США и Великобритании являются союзниками Алексея Навального в его деле в борьбе за "прекрасную Россию будущего"?

Среди молодёжи (людей в возрасте от 18 до 24 лет) рейтинг Навального достигает 30%, согласно опросу "Левада-центра" в октябре текущего года.

Эти люди тоже предатели?

Растёт и антирейтинг Навального, в той же возрастной группе он самый высокий — 41%. Относительное большинство тех, кто поддерживает деятельность Навального, делает это потому, что Навальный, по их мнению, "говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы", а также предлагает "новый, альтернативный взгляд" на проблемы России. Респонденты отмечают и его борьбу с коррупцией. Вариант "оппозиционер, борется против Путина" популярностью опрошенных не пользуется — 4%.

На тему о предательстве в разведке высказался директор СВР Сергей Нарышкин: "Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят. Ну предатель и есть предатель. Ну что о нём рассказывать? Он недостоин этого".

Нарышкин добавил, что такие случаи происходят из-за того, что в период подбора сотрудника не были выявлены определённые качества и мотивы. Другая причина предательства — это изменения, которые происходят с сотрудником с годами, "под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался".

Почему наибольшее количество предателей именно в СВР?

Один из последних — бывший полковник Службы внешней разведки Российской Федерации Александр Потеев, бежавший в США и причастный к провалу 11 разведчиков-нелегалов. К моменту предательства вся семья очень информированного сотрудника СВР жила за границей, о чём было известно руководству спецслужбы. Летом 2010 года Потеев улетел в Штаты проведать родных, чтобы уже никогда не вернуться на Родину.

Так, может, предателей надо искать среди руководства СВР. которое позволило это сделать?

Предатель ли бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, он сам отказался называть себя предателем России и отметил, что предатели — это власти.

"Так они первые предатели. Опустили Россию ниже плинтуса, патриотничают — и на меня ещё показывают пальцем. В каком месте я предатель? Моя страна снова оказалась под тиранией!", — сказал он.

"Сначала большевики захватили власть на 70 лет — убийцы и воры. Теперь вот эта путинская банда — убийцы и воры. А я — предатель? Я вернусь еще на белом коне. И будет большой суд. Нюрнберг впереди, знаете. В России все перевёрнуто с ног на голову. И тем, что они меня называют предателем, я истинно горжусь", — сказал Родченков в интервью Meduza.

Так перевёрнуто ли в России всё с ног на голову? Правильно ли, что бывшие президенты получили статус неприкосновенности?

Программу "Точка зрения" ведёт Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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