Президент России Владимир Путин не планирует отказываться от зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса.
Сейчас его подчинённым трудно планировать подобные мероприятия, однако в ближайшее время у главы государства запланированы контакты с иностранными коллегами. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки… сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело", — отметил представитель Кремля.
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