Путин планирует зарубежные поездки, несмотря на пандемию

Президент России Владимир Путин не планирует отказываться от зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса.

Сейчас его подчинённым трудно планировать подобные мероприятия, однако в ближайшее время у главы государства запланированы контакты с иностранными коллегами. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.