В период новогодних праздников у президента России Владимира Путина не предвидится крупных мероприятий.
Однако глава государства не будет прерывать работу из-за праздников. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники", — отметил представитель Кремля.
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