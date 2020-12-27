Раскрыт праздничный график работы Владимира Путина

В период новогодних праздников у президента России Владимира Путина не предвидится крупных мероприятий.

Однако глава государства не будет прерывать работу из-за праздников. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.