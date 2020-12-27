Ежегодная встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса была отменена.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это не значит, что власти перестали вести диалог с бизнесом. По его словам, диалог продолжается.

"В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее. И, конечно, правительство тоже работает…, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса", — отметил представитель Кремля.