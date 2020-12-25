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За скульптуру "страшной" Алёнки вступился Жириновский

Политика

Продолжается история с памятником Алёнке, который шокировал не только жителей России, но и иностранцев — о нём писали даже на BBC. О шедевре рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

За скульптуру "страшной" Алёнки вступился Жириновский

Политик отметил, что женщин никто не обязывал соответствовать неким стандартам красоты. Так что если скульптуре нет места в Нововоронеже, то в ЛДПР готовы забрать её себе, чтобы установить где-нибудь для украшения.

"Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты.

Так что если нововоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР.

А пока я повесил её фото на дверях своей приёмной в Госдуме", — высказался Жириновский в Telegram.

Напомним, весьма оригинальный памятник был открыт по случаю 205-летия одного из российских сёл — Новой Алёновки. Местные жители, не оценившие замысел и его исполнение, попросили чиновников "не позорить город" и убрать Алёнку.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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