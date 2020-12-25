Российские политики продолжают участвовать в проекте "Ёлка желаний": на этот раз желание, которое нужно исполнить, выбирал глава МИД Сергей Лавров.
Напомним о сути "Ёлки желаний": в рамках акции некоторые категории населения могут оставить своё желание на специальном сайте, а затем специалисты проекта найдут "исполнителей".
"В преддверии Нового года Всероссийский проект "Мечтай со мной" организует акцию, направленную на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо", — пишут на сайте "Ёлки желаний".
Процесс выбора Сергеем Лавровым желания показали в эфире канала "Россия-24". Внимание политика привлекло письмо, оформленное в красно-белой гамме.
"Наверное, спартаковский цвет надо выбрать", — пошутил Лавров.
Оказалось, что желание в конверте достаточно простое: семилетняя девочка из Саратовской области по имени Алина попросила о заплыве с дельфинами.
"Алина мечтает поплавать с дельфинами. Будем стараться", — сообщил Лавров.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.