Пушков прокомментировал планы Киева помешать водоснабжению Крыма

Новости о том, что в Киеве пообещали помешать российскому проекту "перестройки" водоснабжения полуострова, сегодня в центре внимания. Её прокомментировал в том числе председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, что ранее из Киева пришли следующие данные: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал "препятствовать" российским работам по налаживанию водоснабжения Крыма.

Пушков, высказывая свою точку зрения на ситуацию в Telegram, отметил: Киев делает всё, чтобы жители Крыма и Донбасса возненавидели Украину. И такая политика лишь сыграет против украинских властей, усилив негативное к ним отношение.

"В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить", — уверен Пушков.

А воду, отметил политик, Крым получит — что бы там ни выдумали в Киеве.