Новости о том, что в Киеве пообещали помешать российскому проекту "перестройки" водоснабжения полуострова, сегодня в центре внимания. Её прокомментировал в том числе председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Напомним, что ранее из Киева пришли следующие данные: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал "препятствовать" российским работам по налаживанию водоснабжения Крыма.
Пушков, высказывая свою точку зрения на ситуацию в Telegram, отметил: Киев делает всё, чтобы жители Крыма и Донбасса возненавидели Украину. И такая политика лишь сыграет против украинских властей, усилив негативное к ним отношение.
"В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить", — уверен Пушков.
А воду, отметил политик, Крым получит — что бы там ни выдумали в Киеве.
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