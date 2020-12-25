"Это же надо так ненавидеть людей": Володин - об угрозах Киева Крыму

Угрозы, прозвучавшие из Киева по поводу срыва водоснабжения Крыма, останутся лишь угрозами. Работы по строительству систем опреснения идут по плану, всё будет готово в срок, уже в январе начнётся новый этап проекта.

Напомним суть угроз. Глава МИД Украины, Дмитрий Кулеба, отметил: власти Украины знают о планах решения проблем с водой на полуострове и будут им "препятствовать".

"Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся", — прокомментировал для СМИ ситуацию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее, напомнил политик, что-то подобное говорили и про Крымский мост, который спокойно достроили.