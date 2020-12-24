Очередные американские санкции, которые на этот раз "выстрелили" по российским оружейным производителям, вызвали бурную реакцию в МИД РФ. В ведомстве возмущены и просят Штаты "прислушаться к голосу разума".
Комментируя санкции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: они вызывать лишь недоумением, более того, выступают в качестве "маскировки".
Под соусом политики протекционизма собственных производителей в Вашингтоне продолжают ухудшать российско-американские отношения.
"Такие действия чётко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание нашей страны.
Вновь призываем американскую сторону прислушаться к голосу разума, хотя бы нашего, и, наконец, начать адекватно оценивать последствия своих деструктивных действий как для общеполитической атмосферы отношений между нашими странами, так и для их торгово-экономической составляющей", — уточнила Захарова.
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