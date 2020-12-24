В МИД РФ попросили США "прислушаться к голосу разума"

Очередные американские санкции, которые на этот раз "выстрелили" по российским оружейным производителям, вызвали бурную реакцию в МИД РФ. В ведомстве возмущены и просят Штаты "прислушаться к голосу разума".

Комментируя санкции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: они вызывать лишь недоумением, более того, выступают в качестве "маскировки".

Под соусом политики протекционизма собственных производителей в Вашингтоне продолжают ухудшать российско-американские отношения.