Песков опроверг причастность России к протестам в Минске

Данные о том, что Россия якобы причастна к протестам, проходящим в Минске, можно назвать небылицами. При этом достоверных фактов, записей или тому подобного нет, а значит, обвинения беспочвенны.

Напомним о сути ситуации: ранее в некоторых СМИ появилась информация, которая указывала на "участие России" в делах Белоруссии. В частности, речь шла о заявлении некоего руководителя белорусских спецслужб, который сообщил о "российском следе".

"Мне неизвестно о таких высказываниях. Наверное, если бы была такая достоверная запись, она бы, наверное, была опубликована. Уж если разные небылицы публикуются, то, наверное, и это бы опубликовали. А если не опубликовали, значит, нет такой записи", — отметил Дмитрий Песков для СМИ.

Напомним, обстановка в Белоруссии остаётся напряжённой: так, 15 декабря стало известно о временном прекращении перевалки нефтепродуктов через клайпедский порт.