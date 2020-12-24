Как оказалось, не все во власти были удовлетворены решением о "директивной рулёжке" ценами. Против жёсткого регулирования выступила, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко уверена, что лучшие рычаги для решения проблемы — не административные, а экономические. Говоря проще, хорошим примером станет закон о регулировании цен на социальные продукты.
"Уверена, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом, не будет допускать перекосов", — отметила Матвиенко.
Меры, которые принимаются в спешке, часто оказываются непродуманными, в результате чего возникает дефицит и ухудшается ситуация.
"Я категорический противник каких-то жёстких административных мер регулирования цен [на продукты], мы всё-таки живём в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее", — сообщила Матвиенко.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.