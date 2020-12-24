Матвиенко рассказала, как не надо "регулировать" цены

Как оказалось, не все во власти были удовлетворены решением о "директивной рулёжке" ценами. Против жёсткого регулирования выступила, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко уверена, что лучшие рычаги для решения проблемы — не административные, а экономические. Говоря проще, хорошим примером станет закон о регулировании цен на социальные продукты.

"Уверена, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом, не будет допускать перекосов", — отметила Матвиенко.

Меры, которые принимаются в спешке, часто оказываются непродуманными, в результате чего возникает дефицит и ухудшается ситуация.