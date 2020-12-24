Путин выбрал самый ценный ресурс руководителя

Общаясь с членами правительства в четверг, 24 декабря, Владимир Путин напомнил о самом ценном ресурсе для руководителя. По мнению главы государства, это доверие.

Путин отметил, что надеется и дальше видеть продуктивную работу с учётом мнений представителей предпринимательского сообщества, НКО и граждан.

"Доверие — это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим", — напомнил президент чиновникам.

Также Путин ещё раз выразил благодарность кабинету министров, отметив, что хочет пожелать его членам крепкого здоровья, ведь это сейчас самое актуальное.

"Разумеется, желаю вам — сейчас это актуально — крепкого здоровья, счастья, самого доброго, благополучия вам и вашим близким", — заключил президент.

Напомним, ранее глава государства отметил: главам регионов стоит всё-таки сделать 31 декабря выходным днём.