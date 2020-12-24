Госдума разрешит полиции брать у россиян образцы ДНК

Будущее уже здесь: в Госдуме разработали и приняли в первом чтении уникальный законопроект, который даст правоохранительным органам полномочия на сбор ДНК жителей страны.

Документ, в котором уточняются детали, выложен на сайте Госдумы, его номер — 1048800-7. Называется он длинно: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной геномной регистрации (в части расширения перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации)".

Коротко о сути нововведений: вводится понятие "обязательная геномная идентификация". Ей будут подвергаться:

осуждённые и отбывающие наказание за совершение преступлений;

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений;

подвергнутые административному аресту.

Пока в российских базах содержится всего 965 315 геномных записей, а новый закон позволит их значительно укрупнить (примерно до пяти миллионов за три года).

На цели "геномной идентификации" решено выделить 7,6 млрд рублей. А задача всего мероприятия проста: улучшить раскрываемость преступлений, "в том числе прошлых лет".