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Почему "рост зарплат" медработников кончился плачевно - эксперт

Политика

В 2012 году вышли так называемые Майские указы. В рамках данных указов Владимир Путин определил ряд поручений, которые чиновникам нужно было выполнить. В числе поручений оказалось и увеличение зарплат для бюджетников, в том числе — для работников сферы здравоохранения.

Почему "рост зарплат" медработников кончился плачевно - эксперт

Чиновники в регионах посчитали бюджеты и поняли: денег на повышение зарплат нет. Решили проблему просто: сократили численность сотрудников, в результате чего средняя зарплата и выросла.

"Итоги" от Счётной палаты: с 2013 по 2019 годы в России стало на 61,3% меньше младшего медперсонала и на 32,6% меньше социальных работников. Если считать всех бюджетников, их стало меньше на 14,5%.

Как исправить ситуацию? Что делать властям? Комментирует специально для "Правды. Ру" Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

"Первое, что бросается в глаза: нельзя такие цели ставить"

"Об этом говорили довольно давно. То, что Счётная палата выявила, — лишь подтверждение.

В данном случае просто нужно было, когда сделали эти показатели, оценить последствия их введения", — рассказывает Попович.

Эксперт отмечает: нельзя выравнивать заработную плату независимо от результативности работы и при этом не просчитать объём необходимого дополнительного финансирования.

Ранее, когда указ вышел (в 2021 году), были произведены подсчёты. И на Госсовете Министерства здравоохранения в 2014 году Скворцова говорила, что к 2018 году 96% финансирования здравоохранения без изменения ситуации уйдёт на заработную плату.

Было понятно, что никто таких денег на заработную плату себе позволить не может, потому что есть вполне объективные расходы на другие цели здравоохранения. Потому это непродуманные показатели, считает эксперт.

"Система учёта, как пишет Счётная палата, действительно была немножко тоже лукавая.

Первое, что бросается в глаза: нельзя такие цели ставить. Эксперты, допустили колоссальный просчёт. И, в общем, ситуация была прогнозируема ровно такой с самого начала", — уточняет Попович.

Далее: необходимо серьёзно заниматься повышением эффективности использования тех ресурсов, которые есть в системе здравоохранения. Они зачастую расходуются неэффективно.

"Скажем, строительство ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов), на которые тратятся 550 миллиардов на первичном звене. 90 миллиардов каждый год.

Если ФАП стоит и в нём нет нормальных людей, там некому работать, то какой смысл?

Значит, надо пересматривать эффективность мероприятий, которые предусмотрены, искать внутренние резервы", — рассказывает Попович.

"Нужно придумать какую-то иную политику оплаты труда бюджетников"

При работе с зарплатами важно помнить: стоит проводить диверсификацию в зависимости от результативности и пересматривать штатные расписания, "трансформировать" их в соответствии с приоритетами страны. Это большие системные изменения, напоминает эксперт.

"Министерство труда получило рекомендации от Счётной палаты, безусловно. Не знаю, справятся они или нет.

Но вообще всё, что касается регламентирования выплаты заработной платы должно быть более гибким. Просто уравнивать её со среднеэкономической зарплатой в регионе — не очень правильно", — продолжает Попович.

Кроме того, подобной "оптимизацией" зарплаты на основе показателя средней зарплаты по региону мы усиливаем несправедливость оплаты труда одних и тех же людей, работающих в соседних регионах.

Один регион бедный, другой — богатый. Одна и та же работа. Понятно, что будут "перетоки" трудового потенциала. Будет уменьшаться, естественно, обеспеченность и средним персоналом, и младшим персоналом, который будет убегать, и будет недоволен, если его в уборщицы "запишут".

"Нужно придумать какую-то иную политику оплаты труда бюджетников — единую сетку, скорее всего, так, как это было, не ориентированную на результат", — резюмирует Попова.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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