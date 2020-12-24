Путин объяснил властям регионов, что делать с 31 декабря

31 декабря — день в году, который можно охарактеризовать "странной" работой и желанием поскорее уйти домой. Чтобы люди могли нормально подготовиться к встрече Нового года, 31 число стоит объявить выходным во всех регионах.

Комментируя ситуацию с 31 декабря, президент РФ Владимир Путин отметил: некоторые регионы уже объявили этот день выходным. А властям тех регионов, которые пока этого не сделали, всё-таки стоит тоже организовать выходной.

"Одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас, но 31-го действительно уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется", — высказался Путин.

Президент отметил, что работать полноценно в этот день всё равно не выходит, так что уже в 2021 году будет "организован" праздничный день на уровне федерации. А пока дело — за властями регионов.