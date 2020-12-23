"Инфраструктурное сшивание страны": о чём рассказал Путин

Для властей России важно сделать так, чтобы жители страны могли без проблем по ней перемещаться. Для этого нужно провести "инфраструктурное сшивание", уверен Владимир Путин.

Президент, выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, отметил: добираться в европейскую часть страны, например, с Дальнего Востока не только долго, но и очень дорого. Так что в скором времени внимание будет уделено восстановлению региональной авиации.

Президент рассказал, что уже готовится новый региональный самолёт — "Ил-114-300". Также в рамках создания единого перевозчика будет проведено слияние нескольких дальневосточных авиакомпаний.