Для властей России важно сделать так, чтобы жители страны могли без проблем по ней перемещаться. Для этого нужно провести "инфраструктурное сшивание", уверен Владимир Путин.
Президент, выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, отметил: добираться в европейскую часть страны, например, с Дальнего Востока не только долго, но и очень дорого. Так что в скором времени внимание будет уделено восстановлению региональной авиации.
Президент рассказал, что уже готовится новый региональный самолёт — "Ил-114-300". Также в рамках создания единого перевозчика будет проведено слияние нескольких дальневосточных авиакомпаний.
"Нам важно "инфраструктурно сшивать" всю нашу огромную территорию.
Люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно — дорого очень всё", — высказался президент.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?