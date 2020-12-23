С неожиданной идеей выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её мнению, для помощи современным родителям вполне пригодится бы журнал "Семья и школа".
Напомним об истории издания: оно известно с 1946 года, издавалось ранее в Москве. Основа журнала — советы, которые могут быть полезны родителям: как выбрать хорошую школу, обеспечить ребенку досуг, помочь решить проблемы с педагогами.
Речь о "Семье и школе" зашла на совещании по вопросам качества общего образования. В совещании приняли участие представители педагогического корпуса Камчатки, министр просвещения Сергей Кравцов и Ирина Яровая.
Вице-спикер отметила, что ранее журнал был одним из самых популярных в "нише".
"Предлагаю актуализировать издание с учётом новых информационных форматов и выпускать журнал, в том числе, в электронном виде. Само название объединяющее — "Семья и школа".
Семья и школа, как доброжелательное и общее взаимодействие в интересах ребенка — эта магистраль движения в разных форматах, должна быть восстановлена", — высказалась Яровая.
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