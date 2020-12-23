Яровая предложила возродить легендарный журнал

С неожиданной идеей выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её мнению, для помощи современным родителям вполне пригодится бы журнал "Семья и школа".

Напомним об истории издания: оно известно с 1946 года, издавалось ранее в Москве. Основа журнала — советы, которые могут быть полезны родителям: как выбрать хорошую школу, обеспечить ребенку досуг, помочь решить проблемы с педагогами.

Речь о "Семье и школе" зашла на совещании по вопросам качества общего образования. В совещании приняли участие представители педагогического корпуса Камчатки, министр просвещения Сергей Кравцов и Ирина Яровая.

Вице-спикер отметила, что ранее журнал был одним из самых популярных в "нише".