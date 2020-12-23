Победа на выборах уборщицы и сторожа — прекрасный знак для всех чиновников страны, которые ждали включения "административного ресурса" и были уверены, что останутся на посту в любом случае.
Комментируя резонансные случаи, случившиеся в этом году на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова отметила: некоторые чиновники "оторвались" от людей и окончательно лишились их доверия, что и привело к закономерным результатам.
Так что, подчеркнула глава ЦИК, не стоит уповать на "формальные" выборы — и тем более игнорировать личные симпатии людей.
"Те чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых доходностях, считают, что им проще всего не работать с людьми — не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечит некую безальтернативную, такую формальную схему, спойлера…
Это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет всё меньше", — резюмировала Памфилова.
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