"Это очень хороший знак": Памфилова - о необычных победах на выборах

Победа на выборах уборщицы и сторожа — прекрасный знак для всех чиновников страны, которые ждали включения "административного ресурса" и были уверены, что останутся на посту в любом случае.

Комментируя резонансные случаи, случившиеся в этом году на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова отметила: некоторые чиновники "оторвались" от людей и окончательно лишились их доверия, что и привело к закономерным результатам.

Так что, подчеркнула глава ЦИК, не стоит уповать на "формальные" выборы — и тем более игнорировать личные симпатии людей.