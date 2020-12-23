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Запреты и новшества: как Госдума отрегулировала митинги

Политика

Новости из Госдумы: успешно принят закон, в рамках которого вводится дополнительное регулирование митингов.

Запреты и новшества: как Госдума отрегулировала митинги

Новшеств достаточно много: например, под запрет попали митинги и пикеты рядом со зданиями, в которых расположены экстренные службы. Также власти получили полномочия переносить различного рода акции, если есть угроза чрезвычайной ситуации или терроризма.

Кроме того, "в опасности" оказались и любители одиночных пикетов. Если суд признает, что несколько таких пикетов "объединены общим замыслом", то квалифицирует их как митинг.

Не забыли и о журналистах: участвовать в митинге они не могут, а для идентификации обязаны использовать "корочки". Определить, как должен выглядеть "признак представителя СМИ", предстоит экспертам РКН совместно с представителями МВД, Росгвардии, ФСО и экспертами от журналистского сообщества.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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