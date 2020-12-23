Во благо всего мира: Штатам напомнили о "последнем сроке" по СНВ-3

Москва призывает Вашингтон воспользоваться последней возможностью и всё-таки решиться на продление СНВ-3. Такое решение будет работать как на благо самих США, так и на благо всего мира.

Специальное заявление от российского посольства в Вашингтоне цитируют сегодня СМИ: в нём сказано, что СНВ-3 остаётся последним крупным договором, в рамках которого производится регулировка ядерных арсеналов.

"Срок действия документа истекает пятого февраля 2021 года. Предложение президента России Владимира Путина от декабря 2019 года продлить договор на пять лет без предварительных условий остаётся в силе, Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности", — отмечают российские дипломаты.

Ведомство призывает власти США успеть "перезаключить" договор до пятого февраля, напоминая также, что подобное действие пойдёт "во благо всего мира".