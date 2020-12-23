Пушков назвал условия для сближения России и Запада

Сенатор Алексей Пушков рассказал, при выполнении каких условий Запад, возможно, пойдёт на сближение с Россией.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что с цивилизационной точки зрения Запад ближе России, чем Восток. И Россия, может, и была бы рада пойти на сближение с Западом, но Запад этого не хочет. И даже те отдельные страны, которые в принципе не относятся к России враждебно, связаны общей дисциплиной в рамках ЕС или НАТО и не могут проводить самостоятельную политику сближения.

"Я вам скажу, какие сейчас нужны три условия для сближения с Западом: надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии. Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнёт, возможно, с нами сближаться", — заявил Алексей Пушков в эфире "Говорит Москва".

Кроме того, политик напомнил, что у всякого сближения есть цена. Иначе говоря, в этом случае новые партнёры и союзники, вероятней всего, попытаются навязать России неприемлемые условия. В такой ситуации, например, оказались сейчас члены ЕС Польша и Венгрия, испытывающие колоссальное давление со стороны Брюсселя из-за отказа легализовать однополые браки.

Да и российский лидер Владимир Путин тоже многим не нравится на Западе, поэтому ещё одним из условий потенциального сближения можно назвать смену политического руководства в России. Но Россия все эти условия выполнять не собирается, поэтому никакого сближения ожидать не стоит, считает сенатор.