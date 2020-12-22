Косачёв о санкциях: "Разумеется, мы будем американцам отвечать"

Новые санкции Штатов не являются каким-то логичным решением, они вызваны лишь стремлением США к доминированию на мировых рынках. Однако Россия готова ответить и создать в свою очередь сложности компаниям из США.

Комментируя санкции и ответ на них, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил: ключевой ответ России — устойчивое развитие и удержание позиций на мировых рынках.

"Разумеется, мы будем американцам отвечать в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России для этого тоже есть достаточно возможностей", — прокомментировал Косачёв, выступая на канале "Вместе-РФ".

По мнению политика, текущая борьба" за энергетический рынок Европы закончится победой России. Напомнил он и о росте поставок российского оружия.