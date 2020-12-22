Вакцинация Джо Байдена, которому в прямом эфире сделали прививку от коронавируса, не является мотиватором для Владимира Путина поступить так же. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, Байден, как и его жена Джилл, выбрал вакцину от Pfizer/BioNTech. Процедуру транслировали в том числе в Twitter, Байден чувствует себя хорошо. Для наилучшего эффекта через несколько недель понадобится ещё один укол, уточнили в CNN.
Прививка Байдена стала весьма обсуждаема в российских СМИ и вылилась в вопрос о том, будет ли Владимир Путин также публично делать прививку "Спутником V". Ключевой посыл вопроса: можно ли рассматривать действия Байдена как повод для вакцинации российского президента?
"Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена.
И вы знаете, что президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей, и именно он, собственно, является таким "мотором", который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам.
А что касается себя и вакцины, он всё исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", — отверг такие предположения Песков.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.