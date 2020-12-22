Песков рассказал, вакцинируется ли Путин вслед за Байденом

Вакцинация Джо Байдена, которому в прямом эфире сделали прививку от коронавируса, не является мотиватором для Владимира Путина поступить так же. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, Байден, как и его жена Джилл, выбрал вакцину от Pfizer/BioNTech. Процедуру транслировали в том числе в Twitter, Байден чувствует себя хорошо. Для наилучшего эффекта через несколько недель понадобится ещё один укол, уточнили в CNN.

Прививка Байдена стала весьма обсуждаема в российских СМИ и вылилась в вопрос о том, будет ли Владимир Путин также публично делать прививку "Спутником V". Ключевой посыл вопроса: можно ли рассматривать действия Байдена как повод для вакцинации российского президента?