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Песков рассказал, вакцинируется ли Путин вслед за Байденом

Политика

Вакцинация Джо Байдена, которому в прямом эфире сделали прививку от коронавируса, не является мотиватором для Владимира Путина поступить так же. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал, вакцинируется ли Путин вслед за Байденом

Напомним, Байден, как и его жена Джилл, выбрал вакцину от Pfizer/BioNTech. Процедуру транслировали в том числе в Twitter, Байден чувствует себя хорошо. Для наилучшего эффекта через несколько недель понадобится ещё один укол, уточнили в CNN.

Прививка Байдена стала весьма обсуждаема в российских СМИ и вылилась в вопрос о том, будет ли Владимир Путин также публично делать прививку "Спутником V". Ключевой посыл вопроса: можно ли рассматривать действия Байдена как повод для вакцинации российского президента?

"Послушайте, мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена.

И вы знаете, что президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей, и именно он, собственно, является таким "мотором", который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам.

А что касается себя и вакцины, он всё исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", — отверг такие предположения Песков.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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