Минпромторгу предложили вариант помощи пенсионерам и малоимущим

Новый вариант помощи населению России предложили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Задумка проста: нужно освободить пенсионеров и всех, чьи доходы не дотягивают до МРОТ, от НДС на продукты питания.

Идею прокомментировал в специальном письме директор Института, Максим Петунин. По данным RT, он уже отправил письмо в Минпромторг.

Логика предложения проста: неоднократно говорилось, что у пенсионеров и людей с плохим достатком львиная доля средств уходит именно на продукты. Так что автоматический возврат НДС (например, при оплате картой) был бы существенной помощью. Вопрос лишь в том, какие нужны лимиты, чтобы идеей не воспользовались с целью "лёгкой наживы".

Напомним, что тема роста цен на продукты стала предметом острой критики Владимира Путина, а затем и Михаила Мишустина. По итогам работы были приняты меры, в частности, стабилизация цен на социально значимые продукты и повышение экспортных квот.