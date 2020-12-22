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Как "майские указы" оставили Россию без 60% младшего медперсонала

Политика

Интересные данные публикуют эксперты Счётной палаты по итогам проверки исполнения президентских указов. Речь идёт, в частности, о "комбинации", которую провернули чиновники, пытаясь выправить ситуацию с зарплатами для бюджетников.

Как "майские указы" оставили Россию без 60% младшего медперсонала

Итак, начало истории: в 2012 году вышли так называемые майские указы. В рамках данных указов Владимир Путин определил ряд поручений, которые чиновникам нужно было выполнить. В числе поручений оказалось и увеличение зарплат для бюджетников, в том числе — для работников сферы здравоохранения.

Чиновники в регионах посчитали бюджеты и поняли: денег на повышение зарплат нет. Решили проблему просто: сократили численность сотрудников, в результате чего средняя зарплата и выросла.

"Итоги" от Счётной палаты: с 2013 по 2019 годы в России стало на 61,3% меньше младшего медперсонала и на 32,6% меньше социальных работников. Если считать всех бюджетников, то их стало меньше на 14,5%.

Таким образом, "оставшиеся в живых" закономерно получили больше денег — но и больше обязанностей, так что "оптимизация" получилась как никогда "эффективной"…

Автор: Константин Шапров
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