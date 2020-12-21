Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести плоскую шкалу при уплате страховых взносов.

По его мнению, это позволит увеличить пенсионные выплаты.

"Сегодня до миллиона рублей она составляет 22%, а потом 10%. Надо сделать так, чтобы было всегда 22%. Во-вторых, конфискованные у коррупционеров деньги нужно не размывать в общем бюджете, а окрашивать и использовать для обеспечения роста пенсий", — отметил парламентарий.