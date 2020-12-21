Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором окончательно утвердил состав Государственного совета страны. Согласно документу, глава государства возглавит данный орган.

"В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. "О Государственном совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации", — сказано в указе, опубликованном на сайте Кремля.