Мурадов: "Биться с РФ до последнего украинца – катастрофичная политика"

Курс, который "проложили" украинские власти в погоне за Крымом и попытками "играть против России", может оказаться для страны катастрофичным.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил The New York Times: в вопросе "возвращения Крыма" Штатам было бы неплохо помочь Украине. Более того, Джо Байден, оказывается, имеет с Киевом некие "близкие связи" (возможно, намёк на его сына, Хантера).

"Украинцам хочу особо подчеркнуть, что для Украины политика Вашингтона биться с Россией до последнего украинца — это катастрофичная политика. Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков", — прокомментировал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Данные приводит пресс-центр МИА "Россия сегодня".

Также Мурадов добавил: попытки Киева устроить "конфронтацию" не могут кончиться ничем хорошим, однако вполне могут привести к значительному ущербу для всех народов.