"Для защиты от инфодемии": необычный подарок журналистам от МИД

Оригинальные и полезные подарки получили в МИД РФ представители различных СМИ. Ведомство порадовало журналистов шапками "для защиты от инфодемии".

Классические белые шапки с помпонами состоят, если верить этикетке, из:

5% — "шерстяной ткани международных отношений";

50% — "акриловых нитей здравомыслия".

Называется изделие "шапка на всю голову", в комплекте идёт специальная бумага, в которой уточняется, когда стоит надевать головной убор.

"Рекомендуется использовать при лечении острой дезинформации, для устранения последствий медиавирусов и профилактики вбросов", — заботливо сообщают производители.

Также не забыли и о противопоказаниях: если у человека обнаружится "НАТО головного мозга", носить шапку не стоит.

И конечно же, чудо-шапка будет работать с удвоенной силой, если надеть её в ходе брифингов официального представителя МИД России, уверены в ведомстве.