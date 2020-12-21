Песков рассказал, что "маскируют" санкциями против "СП-2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал позицию бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее высказался о санкциях против "СП-2" как об "элементе гибридной войны".

Песков ответил, что в целом с таким мнением можно согласиться. Более того — санкции, по сути, "легализуют" недобросовестную конкуренцию.

"Давайте возьмём санкции против "Северного потока" — чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", — высказался Песков.

Также санкции совершенно не укладываются в рамки международного права, на что закрывают глаза в СБ ООН.