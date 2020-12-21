Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал позицию бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее высказался о санкциях против "СП-2" как об "элементе гибридной войны".
Песков ответил, что в целом с таким мнением можно согласиться. Более того — санкции, по сути, "легализуют" недобросовестную конкуренцию.
"Давайте возьмём санкции против "Северного потока" — чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", — высказался Песков.
Также санкции совершенно не укладываются в рамки международного права, на что закрывают глаза в СБ ООН.
"Эти санкции принимаются по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят нам те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями, если придираться к букве закона", — подчеркнул Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.