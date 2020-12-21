"А чего ожидаем мы?": депутат ГД высказался о "британском" коронавирусе

Новости о новой, британской "вариации" коронавируса не оставили равнодушными депутатов Госдумы. Так, депутат "Справедливой России" Дмитрий Ионин удивился: чего же ждут власти, когда надо запрещать сообщение с Великобританией?

Напомним, что в субботу из Лондона пришли плохие новости: новый "вариант" коронавируса отличается более быстрым распространением (по предварительной оценке, он на 70% заразней обычного). Многие страны уже объявили Великобритании "карантин", перестав принимать самолёты.

"Кадры происходившего в эти выходные в Лондоне мало кого оставили равнодушными. Многие страны отреагировали жестко и прекратили авиа и железнодорожное сообщение с Англией. В этой связи логичный вопрос — а чего ожидаем мы", — написал Ионин в своём Telegram.

Политик отметил, что любая заминка может значительно ухудшить ситуацию, увеличивая риск и шансы на "заполнение" новым "вариантом" российских городов.