Госсекретарь США Майк Помпео в одном из телеинтервью заявил, что Россия является "врагом" США:
"Всё время спрашивают, кто наш (США) враг, и ответ заключается в том, что есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы.Россия, безусловно, в этом списке, — сказал он. - Так что да, президент России Владимир Путин остается реальной угрозой для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны убедиться, что мы готовимся противостоять…"
Помпео подчеркнул, что, хотя "политические проблемы с Россией" представляют собой большую угрозу, нельзя преуменьшать риск того, что "наличие сотен и сотен ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов, направлены на Америку — это огромный риск."
Такое заявление стало ответом на просьбу журналиста прокомментировать слова Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции в пятницу сказал, отвечая репортеру Британского государственного СМИ, что
"именно Вашингтон, а не Москва, вышел из серии договоров о контроле над вооружениями. И что мы должны делать с этим? Вы умные люди — почему вы считаете нас идиотами?"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.