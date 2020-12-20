Помпео считает Путина "врагом свободы"

Госсекретарь США Майк Помпео в одном из телеинтервью заявил, что Россия является "врагом" США:

"Всё время спрашивают, кто наш (США) враг, и ответ заключается в том, что есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы.Россия, безусловно, в этом списке, — сказал он. - Так что да, президент России Владимир Путин остается реальной угрозой для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны убедиться, что мы готовимся противостоять…"

Помпео подчеркнул, что, хотя "политические проблемы с Россией" представляют собой большую угрозу, нельзя преуменьшать риск того, что "наличие сотен и сотен ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов, направлены на Америку — это огромный риск."

Такое заявление стало ответом на просьбу журналиста прокомментировать слова Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции в пятницу сказал, отвечая репортеру Британского государственного СМИ, что