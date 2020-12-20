Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Сети поползли слухи, что Асмус родила не от Харламова
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский
В Лондоне задержали 29 протестующих
В Instagram взломали аккаунт губернатора Шумкова
Чиновник, которого Путина просили наградить, может быть судим
Синоптик предсказал в Москве сильные снегопады
Германия закроет границу с Великобританией из-за мутации коронавируса
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Путин отметил опасность региональных "тлеющих" конфликтов

Помпео считает Путина "врагом свободы"

Политика

Госсекретарь США Майк Помпео в одном из телеинтервью заявил, что Россия является "врагом" США:

Помпео считает Путина "врагом свободы"

"Всё время спрашивают, кто наш (США) враг, и ответ заключается в том, что есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы.Россия, безусловно, в этом списке, — сказал он. - Так что да, президент России Владимир Путин остается реальной угрозой для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны убедиться, что мы готовимся противостоять…"

Помпео подчеркнул, что, хотя "политические проблемы с Россией" представляют собой большую угрозу, нельзя преуменьшать риск того, что "наличие сотен и сотен ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов, направлены на Америку — это огромный риск."

Такое заявление стало ответом на просьбу журналиста прокомментировать слова Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции в пятницу сказал, отвечая репортеру Британского государственного СМИ, что

"именно Вашингтон, а не Москва, вышел из серии договоров о контроле над вооружениями. И что мы должны делать с этим? Вы умные люди — почему вы считаете нас идиотами?"

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Борис Эльконин: система Эльконина – Давыдова помогает развивать мышление
Николай Дроздов стал моделью в ролике Гудкова "НИИ мужского костюма"
Байден сразу на Донбасс не полезет
Депутат Боярский: экология — дорого, но надо
В Сети поползли слухи, что Асмус родила не от Харламова
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский
В Лондоне задержали 29 протестующих
В Instagram взломали аккаунт губернатора Шумкова
Чиновник, которого Путина просили наградить, может быть судим
Синоптик предсказал в Москве сильные снегопады
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Новости Белоруссии
К резиденции Лукашенко стянули спецтехнику перед протестом
Любовь Степушова Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу Любовь Степушова Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов Игорь Буккер Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса Игорь Буккер
Комментарии
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Николай Стариков: России надо быть злее
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Политолог: Россия завершит строительство "Северного потока-2"
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Санитарка, пожаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве
Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей семье
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Волочкова объяснила, как относится к алкоголю и курению
"Яблоко" без "Я": уйдет ли Явлинский в тень
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников