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Леонид Зюганов: депутаты могли бы сказать мэру Москвы много интересного

Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря выступил с отчетом о работе, проделанной в 2020 году правительством российской столицы. О своих впечатлениях "Правде.Ру" рассказал депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ).

Леонид Зюганов: депутаты могли бы сказать мэру Москвы много интересного

По его словам, "60 процентов отчета мэра было посвящено ситуации с коронавирусом и антикризисным мерам".

"И он рассказал о той дилемме, которая была у правительства — ввести очень жесткий карантин. Наверняка, все москвичи, я сам знаю — и родные мои, и друзья говорили: "Да нет, ты что? В октябре будет 100% вторая волна карантина, даже жестче, чем первый карантин". И все-таки на это не пошли, то есть никаких очень жестких мер нет. Наоборот, очень щадящий режим. Для госслужб, для различных институтов исполнительной власти были даны предписания сократить количество сотрудников, перевести часть их на "удаленку". Для частных организаций сокращение было рекомендательное, совсем жестких мер тоже не было. И я считаю, что, конечно, это правильно. О чем еще говорить в 2020 году?", — отметил Леонид Зюганов.

Он отметил, что на реализацию антикризисных мер ушло около 300 миллиардов рублей.

"По следующему году недостача с точки зрения бюджета — 550 миллиардов рублей. Опять же, с учетом всех антикризисных мер, которые закладываются. В этом году мэра лично я поддержал, понимая ответственность, которую берет сейчас исполнительная власть ввиду этих особых условий", — сказал депутат.

Леонид Зюганов также сказал, что депутатам Мосгордумы хотелось бы чаще встречаться с Сергеем Собяниным.

"Единственное по отчету хотел сказать, что депутатам Мосгордумы хочется чаще встречаться с мэром. Еще со времен Юрия Михайловича Лужкова депутаты всегда могли провести встречу с мэром. В течение года каждый точно мог увидеться, встретиться, пообщаться и так далее. И это очень положительно работает как некая превентивная мера защиты, потому что все департаменты исполнительной власти прекрасно понимают, что депутат — это тот человек, который может прийти и у мэра наговорить очень много интересных слов о деятельности исполнительной власти. Поэтому и департаменты тоже всегда подтягивались, когда понимали, что у депутатов реализована такая возможность", — подчеркнул он.

"Периодически депутаты могут встретиться с мэром, "поймав" его в округах — но это именно вот так и звучит, что мы его там пытаемся "поймать", это не какие-то запланированные встречи. Поэтому, наверное, хотелось, чтобы мы все-таки это реализовали, депутаты не такие страшные люди. Это, наоборот, самые информированные, самые понимающие проблемы, которые встречаются со всеми — по крайней мере депутаты по оппозиции точно", — сказал депутат.

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