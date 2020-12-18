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"Абсолютно отторгнут Украиной": Кремль уточнил ситуацию с Донбассом

Политика

Власти России следят за судьбой Донбасса и оказывают региону гуманитарную помощь. Но стоит помнить, что там живут "в условиях блокады" со стороны Украины.

"Абсолютно отторгнут Украиной": Кремль уточнил ситуацию с Донбассом

Рассказывая о Донбассе и российской помощи региону, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: объёмы поддержки будут увеличивать.

"Это касается и поддержания производства, решений социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера", — уточнил Песков.

Также он прокомментировал вопрос о том, что ждёт жителей региона и как именно Россия "нарастит" помощь.

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живёт уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", — отметил Песков.

Далее политик уточнил, что "помощь, которую имел ввиду президент", естественно, будет оказана. Разъяснений Песков предоставить не смог, сославшись на то, что Владимир Путин "сказал всё достаточно открыто".

Автор: Константин Шапров
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