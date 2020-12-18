Рост цен — одна из ключевых для россиян тем конца года. Даже после пресс-конференции главы государства остаётся много вопросов, часть из которых журналисты решили задать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
18 декабря Песков рассказал СМИ, знали ли власти о ситуации с ценами на продукты, в частности, на масло и сахар — ведь данные шли уже несколько месяцев.
"На данные и Росстата, и социологов обращают внимание, само правительство следит за этими процессами", — ответил Песков.
Далее политик подчеркнул: в этот раз могла возникнуть проблема "правильной идентификации" состояния цен.
"Единственное, что может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен и отличить этот неоправданный рост цен от сезонных колебаний цены, которые имеют место", — заключил Песков.
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