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Reeflay-эффект: что можно сделать для "регулирования" блогеров

Политика

Трагедия, случившаяся во время стрима блогера Reeflay, стала предметом обсуждения в Совете Федерации. По мнению членов СФ, нужно доработать законодательство и запретить подобные трансляции.

Reeflay-эффект: что можно сделать для "регулирования" блогеров

Напомним, что в ходе стрима Reeflay умерла его девушка. Блогер прервал эфир лишь тогда, когда приехали представители полиции и врачи.

Reeflay (Стас Решетников) на данный момент содержится в СИЗО, максимальное наказание, которое он может получить — до 15 лет тюрьмы. Позиция обвинения — "причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности".

"Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу", — высказалась Валентина Матвиенко.

Как властям стоит ограничить работу видеоблогеров? И как можно проконтролировать соблюдение каких-либо ограничений? Мнением делится Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР. Специально для читателей "Правды. Ру".

Вне границ и законов: в чём проблема "регулирования" блогеров 

Эксперт сообщает: блогеры ведут в основном свои трансляции через сервисы, которые находятся вне юрисдикции Российской Федерации.

Поэтому принятие законов, ограничивающих демонстрацию насилия — возможная мера. Но "исполнять" данные законы будут в тех компаниях, которые сегодня ведут фактически открытую борьбу с Россией и не особо стремятся соблюдать российское законодательство. Это и Google, и Facebook.

Определённые законы принимать нужно, они помогут привести "работу" блогеров в правовое поле. Но надо понимать: достаточно тяжело бороться с таким контентом, потому что он распространяется не с территории Российской Федерации.

"Да, можно рассмотреть вопрос, связанный с теми блогерами, которые находятся на территории Российской Федерации. Тем не менее, они в 99% своих случаев законов не нарушают.

Если они дурачатся, друг друга бьют по щекам, пинают, обливают соком, в общем, валяют дурака, то это не является общественно опасными деяниями.

И в случае отсутствия заявления от одного из участников этого процесса никаких мер ни административных, ни уголовного преследования в отношении их быть не может, потому что они имеют право вести себя так, как считают нужным", — разъясняет Свинцов.

Конечно, напоминает эксперт, мы не должны переходить грань разумного. Если речь идет о каких-то насильственных действиях, то есть избиениях, нанесении побоев, прочих подобных вещах — конечно, это уголовное преступление, и блогер понесёт ответственность. Действующий закон позволяет все это отслеживать, наказывать виновных.

"Но ещё раз подчеркну, что просто добавить какое-то регулирование, вроде "давайте запретим дурачиться в интернете" — абсурд", - отмечает Свинцов.

Вопрос морали: вспомним про телевидение

Также встаёт вопрос морали и воспитания: молодые ребята, даже дети, могут посмотреть на это безобразие и решить, что это норма, что можно поднимать руку на девочку, девушку, что это нормально. Потому что это показывают практически по телевизору и все там аплодируют, комментируют.

"С этой точки зрения это, безусловно, аморально. Но я могу привести пример нашего центрального телеканала ТНТ, который каждый вечер в прайм-тайм показывает программу "Дом-2".

Там ровно то же самое: там дерутся, там скандалят, там друг другу бьют морды, пьют алкоголь. В общем, ровно все то же самое, что делают блогеры в своих стримах.

Поэтому если мы не прекратим вот эту вакханалию на центральных каналах, то, конечно, что мы хотим от нашей молодежи, если она смотрит телевизор, смотрит интернет и там абсолютно одинаковая картинка", — рассказывает Свинцов.

Поэтому в ЛДПР предлагали Госдуме навести порядок на телевидении, предлагали создать комиссию в рамках Государственной Думы дополняет эксперт.

"Это может быть Комитет по культуре, это может быть совместное ведение Комитета по культуре и Комитета по информационным технологиям и связи, членом которого я являюсь, точнее, заместителем председателя Комитета.

Поэтому мы уже давно просим навести порядок, во-первых, на телевидении и как следствие, в целом, заниматься пропагандой правильного образа жизни. Правильных ценностей.

Это семья, это взрослые люди. Какие-то элементарные вещи, если школа не научила, если семья не научила, то хотя бы с экранов должно это литься, как правильно себя вести, как правильно жить.

А когда и там тоже насилие показывается, конечно, в головах всё перекручивается", — резюмирует Свинцов.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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